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Yemen'in Hudeyde kentinde mayın patlaması sonucu 1 sivil öldü, 3 çocuk yaralandı - Son Dakika

Yemen'in Hudeyde kentinde mayın patlaması sonucu 1 sivil öldü, 3 çocuk yaralandı

13.02.2022 23:58
Yemen'in Hudeyde kentinde mayın patlaması sonucu 1 sivil öldü, 3 çocuk yaralandı

Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinde mayın patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiği, 3 çocuğun yaralandığını bildirildi.

Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinde mayın patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiği, 3 çocuğun yaralandığını bildirildi.

Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonundan (UNMHA) yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde bölgesinde mayın patlaması sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği, 3 çocuğun yaralandığı, Yemenli ailelere taziyede bulunulduğu belirtildi.

UNMHA'nın, başkent Sana ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan İran destekli Husiler ile bir toplantı yaptığına işaret edilen açıklamada, UNMHA Başkanı Michael Perry'nin toplantıda, siviller için büyük tehlike olan mayın bölgelerini temizleme çabalarını hızlandırılması gerektiğinin altını çizdiği kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'de Husilerin ülkenin çeşitli bölgelerinde döşediği mayınlar çok sayıda can kaybı ve yaralanmalara neden oluyor. Yemenli yetkililer, ülkede 1 milyondan fazla mayın döşendiğini ifade ediyor. Mayın temizleme çalışmaları yavaş ilerliyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Birleşmiş Milletler, Yemen, Mayın, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'in Hudeyde kentinde mayın patlaması sonucu 1 sivil öldü, 3 çocuk yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'in Hudeyde kentinde mayın patlaması sonucu 1 sivil öldü, 3 çocuk yaralandı - Son Dakika
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