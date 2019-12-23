Yemen'in Husi kuşatması altındaki kenti Taiz'de kitap fuarı açıldı - Son Dakika

Yemen'de 5 yıldır Husilerin kuşatması altında bulunan Taiz kentinde kitap fuarı düzenlendi.

Yemen Kültür Bakanlığının organize ettiği etkinlik kapsamında, çeşitli alanlarda yazılmış kitaplar, edebi eserler ve romanlar, kitapseverlerle buluşturuldu.

El yazma eserlerin özel bir alanda sergilendiği fuara, kent sakinlerinden yazar ve şairler de katıldı.

Bir hafta açık kalacak fuarda ayrıca karikatürist Reşad es-Samii'nin kentteki siyasi ve insani durumu konu alan 50 tablosu sergileniyor.

Çoğu bölgesi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunan Taiz kenti, Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutuluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.