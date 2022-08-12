Yemen'deki Islah Partisi: Şebve çatışmalarıyla ulusal siyasi proje hedef alındı - Son Dakika
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Yemen'deki Islah Partisi: Şebve çatışmalarıyla ulusal siyasi proje hedef alındı

12.08.2022 12:32
Yemen'deki Islah Partisi: Şebve çatışmalarıyla ulusal siyasi proje hedef alındı

Yemen'in İslami eğilimli en büyük siyasi oluşumu durumundaki Islah Partisi, Şebve vilayetindeki çatışmalarla ulusal siyasi projenin hedef alındığını bildirdi.

Yemen'in İslami eğilimli en büyük siyasi oluşumu durumundaki Islah Partisi, Şebve vilayetindeki çatışmalarla ulusal siyasi projenin hedef alındığını bildirdi.

Islah Partisi, ülkenin güneyinde hükümet güçleri ile Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı güçler arasında 8 Ağustos'ta başlayan ve birkaç gün süren çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Şebve Valisi Avad bin el-Vezir tarafından şehir dışından getirilen ve resmi kimlikleri olmayan milislerin ordu ve emniyet güçlerine saldırdığına işaret edilen açıklamada, Vali'nin yaptıklarıyla hem Başkanlık Konseyi kararlarını hem Yemen yasalarını açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Söz konusu milislerin Şebve'nin merkez kenti Atak'ta kamu ve özel mülkleri yağmaladığı, üst düzey ordu ve emniyet mensuplarının evlerine baskın düzenleyerek ateşe verdiği belirtilen açıklamada, sivillerin hayatlarını tehlikeye atan bu olayların Atak şehrini kaosa sürüklediği kaydedildi.

Islah Partisi'nin Atak'taki merkezine de milislerce baskın düzenlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ordu, emniyet ve siyasi oluşumlar, İran destekli Husilere karşı yıllardır şehitler veriyor. Bunlardan daha acı olan ise SİHA'ların yoğun olarak müdahale etmesi ve çatışma bölgesinden çekilenleri hedef alması oldu. Bu da tüm uluslararası kanunlara aykırıdır."

Açıklamada, Şebve'de meydana gelen benzeri görülmemiş bu olaylarla Yemen'in ulusal siyasi projesinin hedef alındığına dikkat çekildi.

Şebve Valisi'nin tüm siyasi çabaları reddettiği, Atak kentinde can kayıplarına ve kaosa sebep olduğu savunulan açıklamada, Vali Vezir'in çatışmalara teşvik ettiği ve bunu da milli olmayan birtakım gündemler uyarınca yaptığı iddia edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı güçler, birkaç gündür süren çatışmalar sonucu dün Şebve vilayetinin merkez kenti Atak'ın kontrolünü ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Şebve'deki olaylar

Şebve Valisi Avad bin el-Vezir'in 7 Ağustos'ta Özel Kuvvetler Komutanı Abdurabbu Laakeb'i görevden alması Şebve vilayetinin merkez kenti Atak'ta gerginliğe neden olmuştu.

Atak'ta 8 Ağustos'ta hükümete bağlı silahlı güçler, Şebve polisi ve 30. Zırhlı Tugay ile BAE destekli GGK yanlısı güçler arasında çatışmalar patlak vermişti.

Yerel kaynaklar, Şebve'deki çatışmalarda sivil kayıpların yanı sıra her iki taraftan onlarca ölü ve yaralı bulunduğunu belirtmişti.

Petrol sahalarının bulunduğu Şebve'nin stratejik önemi

Stratejik konuma ve önemli petrol kaynaklarına sahip Şebve, Yemen'in güneyinde yer alıyor.

Batısında El-Beyda ile Ebyen'in bulunduğu Şebve; doğuda ekonomik ve stratejik öneme sahip Hadramevt, güneyde Umman Denizi, kuzeyde de Hadramevt ve Marib ile çevrelenmiş durumda.

Şebve vilayeti, merkezi Atak olmak üzere 17 kentten oluşuyor. Yaklaşık 45 bin kilometrekare alana sahip Şebve, ülkedeki en büyük üçüncü il konumunda.

Şebve ayrıca ülkede petrol ve doğal gazın bulunduğu en önemli alanlardan biri. Yemen'deki en büyük doğal gaz sıvılaştırma şirketinin yer aldığı vilayet ayrıca halihazırda günde 8 bin varil petrol üretilen birkaç petrol sahasına sahip.

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Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında 4 asker öldü Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında 4 asker öldü Yemen'de BAE destekli güçler Şebve ilinin kontrolünü ele geçirdi Yemen'de BAE destekli güçler Şebve ilinin kontrolünü ele geçirdi
Kaynak: AA

Yemen, Güncel, Son Dakika

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