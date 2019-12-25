Yemen'in kuzeyinde düzenlenen hava saldırısında 15 Husi öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'in kuzeyinde düzenlenen hava saldırısında 15 Husi öldürüldü - Son Dakika

Yemen'in kuzeyinde düzenlenen hava saldırısında 15 Husi öldürüldü

6 saat önce

Yemen ordusu, Suudi Arabistan sınırı yakınındaki Sada kentinde 15 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen'in kuzeyinde düzenlenen hava saldırısında 15 Husi öldürüldü, System.String[]

Yemen ordusu, Suudi Arabistan sınırı yakınındaki Sada kentinde 15 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusuna ait "september.net" internet sitesinin haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları Sada'nın doğusundaki Kettaf bölgesinde Husi hedeflerini vurdu.

Hava saldırısında Husi milislerden 15 kişinin öldüğü, birçok kişinin yaralandığı ve cephanelerinin imha edildiği belirtildi.

Husilerden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini pompalıyla vurdu, 17,5 yıl hapis cezasına teşekkür etti
Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş Antalya eşini pompalıyla vurdu, 17,5 yıl hapis cezasına teşekkür etti Fransa'da öldürdü Bursa'da itiraf etti! Yasak aşk cinayetinin detayları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
05:05 Başkentte zincirleme trafik kazası - Son Dakika
05:04 Başkentte zincirleme trafik kazası - Son Dakika
04:43 Bakan Pakdemirli örtü yangınlarının sürdüğü Trabzon'da incelemelerde bulundu - Son Dakika
04:38 Bakan Pakdemirli örtü yangınlarının sürdüğü Trabzon'da incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
04:15 Patlayan lastiğe bakmak için durdu, canından oldu - Son Dakika
01:02 Başkent beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 05:16:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen'in kuzeyinde düzenlenen hava saldırısında 15 Husi öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]