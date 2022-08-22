Husilere ait "September Net" sitesinde yer alan haberde de, Amran kentinde bir cenaze taziyesi sırasında düşen yıldırım sonucu 6 Yemenli kadının hayatını kaybettiği, 13'ünün ise yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Amran, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi öldü - Son Dakika

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