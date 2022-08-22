Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi öldü

22.08.2022 03:20
Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi öldü

Yemen'in kuzeyindeki Hacce ve Amran kentlerinde son 24 saatte yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Yemen'in kuzeyindeki Hacce ve Amran kentlerinde son 24 saatte yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Hacce kentinin çeşitli bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Husilere ait "September Net" sitesinde yer alan haberde de, Amran kentinde bir cenaze taziyesi sırasında düşen yıldırım sonucu 6 Yemenli kadının hayatını kaybettiği, 13'ünün ise yaralandığı aktarıldı.

Birleşmiş Milletler (BM), 12 Ağustos'ta, Yemen'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Yemen'de korkunç kaza: 2 ölü Yemen'de korkunç kaza: 2 ölü Yemen ordusu: BAE destekli güçler Şebve'deki petrol tesislerine baskın düzenledi Yemen ordusu: BAE destekli güçler Şebve'deki petrol tesislerine baskın düzenledi
Kaynak: AA

Amran, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:42 Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti: 4-1
23:27 Manisa'da rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı
23:24 Futbola geri dönen Yattara, Muğla'da davul zurnayla karşılandı
22:56 Dünyaca ünlü Fransız gazetesinden Türkiye değerlendirmesi! "Çok kutupluluk virtüözü"
22:30 Kylian Mbappe'den 8. saniyede gelen rekor! 2007'den bu yana ligde en erken atılan gole imza attı
22:03 Başakşehir doludizgin! Kayserispor'u rahat bir oyunla 2-0 mağlup ettiler
22:00 Star Wars'ın başrolü Mark Hamill'den Mansur Yavaş'a destek! "Mansur Yavaş kazansın"
21:48 Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 34 yaş küçük eşiyle Nişantaşı'nda görüntülendi
21:03 Koronavirüs ve maymun çiçeği derken şimdi de domates gribi çıktı! İşte hastalığın ilk belirtileri...
20:51 Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu! Valerien Ismael'den sürpriz tercih...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 03:20:12. #1.11#
SON DAKİKA: Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement