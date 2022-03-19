Yemen'in Marib ilinde 2021'de 116 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika
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Yemen'in Marib ilinde 2021'de 116 binden fazla kişi yerinden oldu

19.03.2022 19:09
Yemen'in Marib ilinde 2021'de 116 binden fazla kişi yerinden oldu

Yemen'in Marib ilinde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar nedeniyle geçen yıl 116 binden fazla kişinin sığınmacı durumuna düştüğü belirtildi.

Yemen'in Marib ilinde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar nedeniyle geçen yıl 116 binden fazla kişinin sığınmacı durumuna düştüğü belirtildi.

Marib ilindeki Sığınmacı Kampları Yönetimi Yürütme Biriminin yayımladığı rapora göre, Marib'de 2021 yılında yaşanan çatışmalar neticesinde 116 bin 422 kişi yerinden edildi.

Raporda, sığınmacı durumuna düşenlerin büyük bölümünün aynı ilde hükümet güçlerinin kontrolündeki El-Medine ve El-Vadi ilçelerine göç ettikleri kaydedildi.

Raporda ayrıca Yemen'de 7 yıldır devam eden çatışmalar neticesinde Marib'deki toplam sığınmacı sayısının 2 milyon 200 bini geçtiği bilgisi verildi.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

BM raporlarına göre, çatışmaların patlak vermesinden 2021 sonuna kadar Yemen'deki savaş nedeniyle doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişi hayatını kaybetti.

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Hükümet, Mülteci, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'in Marib ilinde 2021'de 116 binden fazla kişi yerinden oldu - Son Dakika


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