Yemen'in Marib ilinde yerinden edilmiş binlerce aile zor şartlarda yaşamını sürdürüyor - Son Dakika

Yemen'de, son dönemde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında çatışmaların şiddetlendiği Marib ilinde yerinden edilmiş binlerce ailenin, son derece zor koşullarda yaşadığı ve barınma ihtiyacı olduğu belirtildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Marib Vali Yardımcısı Abdurabbu Miftah, Marib ilinde yaşanan çatışmalardan dolayı yerlerinden edilmiş ailelere barınma yardımı dağıtımı sırasında açıklamada bulundu. Miftah, "Marib'in güney bölgelerinden Husi milisleri tarafından yakın zamanda yerinden edilen binlerce aile var. Bu aileler hala açıkta yaşıyor ve insan yaşamının en temel gereksinimlerinden yoksun." ifadelerine yer verdi.

Başta, Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi olmak üzere insani yardım alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlara Marib'den yerlerinden edilmiş aileler için yardım çağrısında bulunan Miftah, barınma, gıda, su ve sağlık alanlarında daha fazla destek sağlanması ve acil müdahalede bulunulmasını talep etti.

Yemen hükümetine bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Birimi Marib Şubesinden 9 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, geçen eylül ve ekim aylarında Husilerin Marib'in güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılar nedeniyle bölgeden 93 bin 378 kişinin göç ettiği kaydedilmişti. Bunun üçüncü göç dalgası olduğu belirtilen açıklamada, ailelerin hayat şartları daha uygun, güvenli yerler bulmak üzere yurtlarından ayrıldığı ifade edilmişti.

Yemen'de hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ile doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.