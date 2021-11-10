Yemen'in Marib kentinde 2 ayda 93 bin kişi iç göçe maruz kaldı - Son Dakika

Yemen'in Marib ilinde yaşanan çatışmalar nedeniyle 2 ay içinde bölgeden 93 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Birimi Marib Şubesinden yapılan yazılı açıklamada, geçen eylül ve ekimde Husilerin Marib'in güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılar nedeniyle bölgeden 93 bin 378 kişinin göç ettiği kaydedildi.

Bunun üçüncü göç dalgası olduğu belirtilen açıklamada, ailelerin kendilerine hayat şartları daha uygun, güvenli yerler bulmak üzere yurtlarından ayrıldığı ifade edildi.

Açıklamada, bu zorunlu büyük göçün nedeninin tırmandırılan askeri operasyonlar olduğu belirtildi.

Mülteci Kampları İdaresi, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumdan, Marib'e saldırılarını durdurmaları için Husilere baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Yemen'de hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ile doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.