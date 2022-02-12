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Yemen'in Marib kentinde roket mermisinin patlaması sonucu 3 çocuk öldü - Son Dakika

Yemen'in Marib kentinde roket mermisinin patlaması sonucu 3 çocuk öldü

12.02.2022 01:28
Yemen'in Marib kentinde roket mermisinin patlaması sonucu 3 çocuk öldü

Yemen'in orta kesimindeki Marib'de bir roket mermisinin patlaması sonucu 3 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Yemen'in orta kesimindeki Marib'de bir roket mermisinin patlaması sonucu 3 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Patlamamış mayın ve roket mermileri nedeniyle yaşamını yitirenleri belgelendiren bağımsız sivil toplum örgütü Yemen Mayın Temizleme Gözlemevi'nden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Marib'in güneyindeki Harib ilçesinde bir roket mermisinin infilak etmesi sonucu 3 çocuğun öldüğü ifade edildi.

Gözlemevi 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Yemen'de İran destekli Husilerin döşediği mayınlar ve çeşitli patlayıcılar nedeniyle ocak ayında 36 sivilin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

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Mayın, Yemen, Roket, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'in Marib kentinde roket mermisinin patlaması sonucu 3 çocuk öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'in Marib kentinde roket mermisinin patlaması sonucu 3 çocuk öldü - Son Dakika
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