Yemen'in Marib kentinde sel nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Yemen'in doğusundaki Marib kentinde sağanakların yol açtığı sel nedeniyle 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Hükümete bağlı Marib kentindeki Sığınmacı Kampları İdaresi Genel Müdürü Seyf Musenna yaptığı açıklamada, çarşamba günü kentte yaşanan sel sonucu 5'i çocuk 7 kişinin öldüğünü, 2 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Sel nedeniyle 25'i ağır 550 kişinin yaralandığını aktaran Musenna, kamplarda yaşayan 6 binden fazla sığınmacı ailenin selden etkilendiğini kaydetti.

Yemen'in güney ve doğu bölgelerinde son zamanlarda etkili olan sağanakların neden olduğu sel felaketi, can kaybına ve ciddi hasara yol açmıştı.