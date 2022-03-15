Yemen'in Marib kentindeki iç göçmenler Husilere karşı koruma talep ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen'in Marib kentindeki iç göçmenler Husilere karşı koruma talep ediyor

15.03.2022 16:16
Yemen'in Marib kentindeki iç göçmenler Husilere karşı koruma talep ediyor

Yemen'in Marib kentindeki iç göçmenler, İran destekli Husilerin saldırılarına karşı uluslararası koruma istedi.

Yemen'in Marib kentindeki iç göçmenler, İran destekli Husilerin saldırılarına karşı uluslararası koruma istedi.

Marib'in güney kesimindeki Sumeyya Mülteci Kampı'nda kalan iç göçmenler, Husilerin kentteki sığınmacı kamplarına yönelik füze saldırılarına tepki için gösteri düzenledi.

Gösteriye katılan sığınmacılar adına yapılan yazılı açıklamada, Husilerin yüzlerce aileyi barındıran kamplara yönelik saldırıları kınandı ve uluslararası toplumdan bu saldırıları durdurmak için harekete geçmesi, göçmenler ve sığınmacılar için gerekli uluslararası korumanın sağlanması talep edildi.

Açıklamada, binlerce kişinin daha önce evlerine yönelik Husi saldırıları nedeniyle göçmen kamplarına sığındığı ancak buralarda en basit insani ihtiyaçların bile karşılanamadığı aktarıldı.

Yemenli iç göçmenler, Birleşmiş Milletlere bağlı kurumları, bulundukları kampları ziyaret etmeye ve ihtiyaçlarını gidermeye çağırdı.

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, başkent Sana'nın doğusundaki Marib'de yer alan onlarca göçmen kampından biri olan Sumeyya'da hayata tutunmaya çalışan 1500 civarında çocuklu aile var.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

YORUMLAR
500
Yemen Gazeteciler Sendikası: Husiler, tutuklu 3 gazeteciye işkence ediyor Yemen Gazeteciler Sendikası: Husiler, tutuklu 3 gazeteciye işkence ediyor Son dakika haberleri... Yemen Dışişleri Bakanlığı: 'Türk anıtının yıkılmasını şiddetle kınıyoruz' Son dakika haberleri... Yemen Dışişleri Bakanlığı: 'Türk anıtının yıkılmasını şiddetle kınıyoruz'

Mülteci Kampı, Mülteci, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'in Marib kentindeki iç göçmenler Husilere karşı koruma talep ediyor - Son Dakika


Son Dakika
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:25:29. #1.11#
SON DAKİKA: Yemen'in Marib kentindeki iç göçmenler Husilere karşı koruma talep ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement