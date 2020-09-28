Yemen'in Mehra ili açıklarında kaybolan 6 kişinin yer aldığı tekneye ulaşıldı - Son Dakika

Yemen Deniz Kuvvetleri, ülkenin doğusundaki Mehra açıklarında arızalanan teknede mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı.

Resmi kaynaklardan alınan bilgiye göre, tekne, ülkenin güneydoğusundaki Sokotra Adası'na gitmek üzere Hadramevt ilinde yer alan Eş-Şehar Limanı'ndan 9 Eylül'de ayrıldı.

Teknik arıza nedeniyle Umman Denizi'nde 19 gün önce kaybolan 6 kişinin yer aldığı tekne, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleriyle iş birliğiyle içinde çalışan Yemen Deniz Kuvvetleri tarafından Mehra açıklarında bulundu.

Balık taşımacılığında kullanılan tekne, Mehra'nın Naştun Limanı'na çekildi. Teknedeki yolcuların sağlıklı olduğu belirtildi.

Sokotra Adası sakinleri, uçak seferlerinin düzensiz olması ya da yüksek bilet fiyatları gibi nedenlerden dolayı ülkenin diğer bölgelerine ulaşımı deniz yoluyla sağlıyor.