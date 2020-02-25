Yemen'in Mehra ilinde askerlere saldırı: 5 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'in Mehra ilinde askerlere saldırı: 5 ölü - Son Dakika

Yemen'in Mehra ilinde askerlere saldırı: 5 ölü

6 saat önce

EL Yemen'in doğusundaki El-Mehra ilinde askerleri hedef alan saldırıda 5 asker öldü, 1'i yaralandı.

Yemen'in Mehra ilinde askerlere saldırı: 5 ölü, System.String[]

EL Yemen'in doğusundaki El-Mehra ilinde askerleri hedef alan saldırıda 5 asker öldü, 1'i yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan ve Yemenli askerlerin görev yaptığı ortak birlik, Umman sınırındaki Şahan Sınır Kapısı'na giderken pusuya düşürüldü.

Mehra'ya bağlı Şahan ve Hat ilçeleri arasında düzenlenen saldırıda birliklere ait zırhlı araçlar roketlerle hedef alındı. Saldırıda, 5 Yemen askeri hayatını kaybetti, 1'i yaralandı.

Umman sınırında yer alan Mehra ili son zamanlarda hükümete bağlı birlikler ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile kentteki silahlı kabile mensupları arasında çatışmalara sahne oluyor.

Hükümete bağlı özel kuvvetler tarafından desteklenen Arap koalisyonu güçlerine ait konvoya, 18 Şubat'ta da "bir grup silahlı isyancı" tarafından pusu kurulmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi de iki gün önce Mehra Valisi'ni görevden almıştı.

Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:46 Kaynak: AA
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