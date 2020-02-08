Yemen'in Sana Havalimanı'ndan ikinci hasta kafilesi Ürdün'e nakledildi - Son Dakika

Yemen'de kurulan sağlık köprüsü kapsamında, 24 hastadan oluşan ikinci kafile, Sana Uluslararası Havalimanı'ndan Ürdün'ün başkenti Amman'a nakledildi.

Havaalanı görevlilerinden ismini vermek istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Yemenli hastanın, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ait bir uçakla tedavi için Amman'a sevk edildiğini, uçakta hastaların yanı sıra refakatçilerinin de yer aldığını belirtti. Kaynak, uçuşun perşembe günü yapılması gerektiğini ancak teknik nedenlerden dolayı bugüne ertelendiğini kaydetti.

Sağlık durumu açısından öncelikli ilk 30 hasta geçen hafta, Sana Uluslararası Havalimanı'ndan Ürdün'ün başkenti Amman'a nakledilmişti.

Yemen Dışişleri Bakanlığı 28 Ocak'ta, yaklaşık 4 yıldır Sana Havalimanı'na uygulanan uçuş yasağının, yurt dışında tedavi görmesi gereken ağır hastalar için kaldırılacağını açıklamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Ağustos 2016'da Sana Havalimanı'ndaki uçaklara uçuş yasağı getirmiş, sadece yardım taşıyan BM uçaklarını bu yasağın dışında tutmuştu.

Yemen hükümeti ile koalisyon güçleri, Husilerin havalimanını İran'dan silah tedarik etmede kullandığını iddia ediyor.