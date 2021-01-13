Yemen'in Şebva ilindeki petrol limanının ilk fazının açılışı yapıldı - Son Dakika

Yemen'in güneyindeki Şebva Valisi Muhammed Salih bin Adyu, ildeki petrol limanı projesinin ilk fazının açılışını yaptı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberinde, Vali bin Adyu'nun, limana ilk gelen petrol gemisinin yaklaşık 17 bin tonluk yükünü boşaltması sırasında hazır bulunduğu kaydedildi.

Habere göre, Bin Adyu, limanın, ilin mali ve ekonomik yeteneklerinin artırılmasına ve diğer illerdeki ticaret ve yatırım hareketinin geliştirilmesine katkıda bulunacağını söyledi.