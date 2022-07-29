Umman ticaret gemisi Yemen'de kayboldu - Son Dakika
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Umman ticaret gemisi Yemen'de kayboldu

29.07.2022 23:28
Umman ticaret gemisi Yemen'de kayboldu

Yemen'in Sokotra Adası açıklarında içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu Umman'a ait ticaret gemisi kayboldu.

Yemen'in Sokotra Adası açıklarında içerisinde 4 mürettebatın bulunduğu Umman'a ait ticaret gemisi kayboldu.

Sokotra Vali Yardımcısı Raid Mohammad Al-Juraibi yaptığı açıklamada, Yemen'in El- Mahra şehrindeki Nishtun limanından yola çıkan Umman'a ait 485 numaralı geminin motorunun arızalanması sonucu Sokotra Adası'nın 60 kilometre açıklarında kaybolduğunu ve 4 mürettebatla iletişimin kesildiğini açıkladı. Vali Yardımcısı Raid Mohammad Al-Juraibi, denizcilerin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatılması çağrısında bulundu. - YEMEN

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Kaynak: İHA

Yemen, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Umman ticaret gemisi Yemen'de kayboldu - Son Dakika

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