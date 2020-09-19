Yemen'in Sokotra Adası'nda BAE destekli güçler protesto edildi - Son Dakika

Yemen'in Sokotra Adası'nda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) bölgedeki hakimiyeti ile Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşme anlaşmaları protesto edildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Sokotra Adası'nın merkezindeki Hadibu'da toplanan yüzlerce kişi, bölgeyi kontrol altında tutan BAE destekli GGK'yi protesto için gösteri düzenledi.

Yemen bayrakları ile Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin fotoğraflarını taşıyan eylemciler, meşru yönetime destek verdi.

Ayrıca "Filistin öncelikli davamızdır", "Siyonistlerle normalleşmeye hayır" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, BAE ve Bahreyn'in İsrail'le normalleşme anlaşmalarına tepki gösterdi.

Öte yandan GGK'ye bağlı güçler, gösteriye katılımı engellemek ve eylemcileri dağıtmak için yolları kapattı.

Göstericiler tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de meşru yönetimin desteklendiği, ötekileştirme, ülkeyi bölme ve parçalama planlarına karşı çıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, yerel yönetimlerin bölgedeki görevlerini devralması, meşru yönetimin tüm devlet kurumlarında hakimiyetini yeniden tesis etmesi, devlet makamlarının onayı olmadan kurulan güvenlik noktaları ve karargahların kaldırılması çağrısı yapıldı.

Yemen'de, BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekilmesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.