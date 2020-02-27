Yemen'in Sokotra Adası'nda BAE destekli isyanlar devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'in Sokotra Adası'nda BAE destekli isyanlar devam ediyor - Son Dakika

Yemen'in Sokotra Adası'nda BAE destekli isyanlar devam ediyor

6 saat önce

Yemen'in Sokotra Adası'nda bir tabur daha, ülkedeki meşru hükümete isyan ederek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne tabi olduğunu açıkladı.

Yemen'in Sokotra Adası'nda BAE destekli isyanlar devam ediyor, System.String[]

Yemen'in Sokotra Adası'nda bir tabur daha, ülkedeki meşru hükümete isyan ederek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne tabi olduğunu açıkladı.

Yemen Enformasyon Bakanı Danışmanı Muhtar er-Rahbi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sokotra Adası'nda 1. Deniz Tugayı'na bağlı 3. Tugay komutanının, meşru yönetime ve devlete isyan ettiğini, Güney Geçiş Konseyi'ne ait flamayı astığı ve sadakatini ilan ettiğini belirtti.

Bundan önce de 4 Şubat'ta Sahil Güvenlik Taburu'nun isyan ettiğini hatırlatan Rahbi, isyan için hazır olan ve adadaki BAE temsilcisinin talimatlarını bekleyen tugaylar olduğu konusunda uyardı.

Rahbi, Suudi Arabistan güçlerinin bu isyanın karşısındaki sessizliğini ve bazı askeri komutanlarla iş birliğini eleştirdi.

Vali Yardımcısı'na "devlete karşı isyana yardım" suçlaması

Sokotra Valisi Yardımcısı Raid el-Ceribi'nin, Geçiş Konseyi yetkilileriyle bir toplantı düzenlediğine dikkati çeken Rahbi, Ceribi'yi "devlet kurumlarına yönelik darbe planını kolaylaştırmakla" itham etti.

Rahbi, BAE'nin Sokotra'daki temsilcisi Halfan El-Mezrui'nin, Ceribi'ye "Geçiş Konseyi ve BAE militanlarına sunduğu hizmetlerin" ardından bir araba verdiğini öne sürdü.

Sokotra Valisi Remzi Mahrus, 4 Şubat'ta BAE destekli bir silahlı isyan girişiminde bulunulduğunu ancak hükümetin bunu karşılıksız bırakmayacağını açıklamıştı.

Sokotra'da BAE destekli isyanlar

Yemen hükümeti, bir süredir, 6 adadan oluşan Sokotra vilayetinde BAE destekli ayrılıkçı hareketleri hükümete karşı isyan girişiminde bulunmakla suçluyor.

Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı silahlı gruplar, Ekim 2019'da Sokotra kentini ele geçirmek amacıyla başarısız bir darbe girişimi gerçekleştirmişti.

BAE'ye bağlı milisler 15 Aralık'ta da Sokotra kentindeki havalimanına baskın düzenleyerek bazı kişileri kaçırmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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