Son Dakika Haberleri: Yemen'in Sokotra Adası sakinleri 4 gündür elektriksiz
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Yemen'in Sokotra Adası sakinleri 4 gündür elektriksiz

34 dakika önce

Yemen'in Sokotra Adası'ndaki birçok bölgede yakıt olmaması nedeniyle 4 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor.

Yemen'in Sokotra Adası sakinleri 4 gündür elektriksiz, System.String[]

Yemen'in Sokotra Adası'ndaki birçok bölgede yakıt olmaması nedeniyle 4 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor.

Sokotra Valisi Basın Sekreteri Muhammed Abdullah es-Sokotri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sokotra ilindeki bölgelerin çoğunda 4 gündür aralıksız elektrik kesintisi yaşanıyor." dedi.

Kesintinin, elektrik santrallerini çalıştıracak yakıtın bitmesinden kaynaklandığını ifade eden Sokotri, yakıt gemisinin şiddetli rüzgar ve dalgalar sebebiyle adaya ulaşamadığını aktardı.

Sokotri, geminin olumsuz hava şartları nedeniyle ülkenin doğusundaki Mehra kentinde bulunan limana geri döndüğünü, daha sonra Sokotra'ya gelmek için yeniden denize açılacağını kaydetti.

Yemenliler, hava sıcaklığı ve nem oranının yüksek olduğu ülkede elektrik kesintileri sebebiyle zor günler geçiriyor.

Muhammed Abdullah, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:06 Kaynak: AA
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