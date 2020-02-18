Yemen'in Sokotra adasındaki özel kuvvetler komutanı "görevinden alınmayı" reddetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'in Sokotra adasındaki özel kuvvetler komutanı 'görevinden alınmayı' reddetti - Son Dakika

Yemen'in Sokotra adasındaki özel kuvvetler komutanı "görevinden alınmayı" reddetti

7 saat önce

Yemen'in Sokotra adasındaki özel kuvvetler komutanının, İçişleri Bakanlığının görevden alınması yönündeki kararını reddettiği belirtildi.

Yemen'in Sokotra adasındaki özel kuvvetler komutanı

Yemen'in Sokotra adasındaki özel kuvvetler komutanının, İçişleri Bakanlığının görevden alınması yönündeki kararını reddettiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Sokotra Özel Kuvvetler Komutanı Albay Hüseyin Şaif, İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ahmed el-Mismari'nin görevden alınması yönündeki talimatını reddetti.

Şaif'in özel kuvvetler karargahı etrafına kendisine bağlı askerler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi güçlerini konuşlandırdığı kaydedildi.

Yemen İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mismari, Albay Şaif'i 16 Şubat Pazar günü görevden almıştı.

- Sokotra'da BAE destekli isyanlar

Yemen hükümeti, bir süredir 6 adadan oluşan Sokotra vilayetinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı hareketleri hükümete karşı isyan girişiminde bulunmakla suçluyor.

Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı gruplar, 5 Ekim 2019'da Sokotra kentini ele geçirmek amacıyla başarısız bir darbe girişiminde bulunmuştu.

BAE'ye bağlı milisler 15 Aralık'ta da Sokotra kentindeki havalimanına baskın düzenleyerek bazı kişileri kaçırmıştı.

Son olarak 4 Şubat'ta Birinci Deniz Kuvvetleri Taburu ve Güney Geçiş Konseyine bağlı güçler, vilayetteki meşru Yemen yönetimine karşı bir kalkışma gerçekleştirmişti.

Başbakan Yardımcısı, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den 15 bin kişiye istihdam müjdesi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: ABD, Suriye'deki petrol sahalarını yağmalıyor Rusya Savunma Bakanlığı: ABD'nin Suriye'ye sevk ettiği silahlar Türkiye'ye karşı kullanıldı Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Manisa'de depremler devam edecektir

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 03:47:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen'in Sokotra adasındaki özel kuvvetler komutanı "görevinden alınmayı" reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]