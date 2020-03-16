Yemen'in Sokotra Limanı'nda BAE'den gelen konteynerde askeri ekipmanlar bulundu - Son Dakika

Yemen'in Sokotra Limanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen bir konteynerin içinde askeri ekipmanların yanı sıra bir zırhlı araç bulundu.

İsmini vermek istemeyen yerel bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sokotra Limanı'ndaki güvenlik güçlerinin, BAE'den gelen Halife Bin Zayid Al Nahyan Vakfı'na ait gemide rutin arama yaptığını belirtti.

Arama sırasında gemideki konteynerlerin birinde askeri teçhizatın yanı sıra bir zırhlı aracın bulunduğunu aktaran yetkili, konteynerin BAE'nin Sokotra'daki temsilcisi Hilfan bin Mübarek el-Mezrui'nin yönettiği balık şirketinin adını taşıdığını söyledi.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, BAE'den de herhangi bir açıklama gelmedi.

Sokotra'da BAE destekli isyanlar

Yemen hükümeti, bir süredir 6 adadan oluşan Sokotra vilayetinde BAE destekli ayrılıkçı hareketleri hükümete karşı isyan girişiminde bulunmakla suçluyor.

Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı gruplar, Ekim 2019'da Sokotra kentini ele geçirmek amacıyla başarısız bir darbe girişimi gerçekleştirmişti.

BAE'ye bağlı milisler 15 Aralık 2019'da da Sokotra kentindeki havalimanına baskın düzenleyerek bazı kişileri kaçırmıştı.