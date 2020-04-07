Yemen'in Taiz ilindeki çatışmalarda 7 Husi militanı öldü - Son Dakika

Yemen hükümet güçleri, ülkenin güneyindeki Taiz ilinde çıkan çatışmalarda 7 Husi militanının öldürüldüğünü, 15'inin yaralandığını açıkladı.

Yemen hükümetine bağlı SABA haber ajansının askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Husi militanlar, Taiz'in batı kesimindeki Cebel Han, Es-Sayahi, El-Halve ve Meta bölgelerinde orduya ait bazı noktalara saldırı düzenledi.

Husiler ayrıca Taiz'in batısında sivil yerleşimin olduğu Bir Başa, Ed-Dabab ve eski havalimanı bölgelerini yoğun top atışına tuttu.

Ordu birlikleri, saldırıya karşılık verdi; yaşanan çatışmalarda 7 Husi militan öldü, 15'i yaralandı.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.