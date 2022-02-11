Üye Girişi
Yemen'in Taiz kentinde 11 Şubat devriminin 11. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Yemen'in Taiz kentinde 11 Şubat devriminin 11. yıl dönümü kutlandı

11.02.2022 01:08
Yemen'in Taiz kentinde 11 Şubat devriminin 11. yıl dönümü kutlandı

Yemen'in Taiz kentinde yüzlerce kişi, Ali Abdullah Salih rejiminin devrildiği 11 Şubat devriminin 11. yıl dönümünü kutladı.

Yemen'in Taiz kentinde yüzlerce kişi, Ali Abdullah Salih rejiminin devrildiği 11 Şubat devriminin 11. yıl dönümünü kutladı.

Yemenli gençler, kentteki yerel yönetim merkezi önünde meşale yaktı, havai fişek gösterisi düzenledi. Yemen bayrakları taşıyan yüzlerce genç, "Cumhuriyeti, meşruiyetle koruyoruz" ve "Özgür devrimciler olarak yola devam edeceğiz" şeklinde slogan attı.

Taiz Gençlik ve Spor Bakanlığı Ofisi Genel Müdürü Eymen Mihlafi, AA muhabirine, 11 Şubat devriminin yıl dönümünü kutlamak için yapılan bu etkinlikte gençlerin, gerçekleşene kadar hedeflerine bağlı olduğunu kanıtladığını ifade etti.

Mihlafi, "Devrimi engellemek amacıyla (Husiler tarafından) gerçekleştirilen darbe boşa çıkarılmadıkça 11 Şubat devriminin hedeflerine ulaşılamayacak." dedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

YORUMLAR
500

Ali Abdullah Salih, Slogan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'in Taiz kentinde 11 Şubat devriminin 11. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
00:39 Aziz Yıldırım sinirden deliye döndü! Fenerbahçe'deki Galatasaraylı futbolcuları hedef aldı
00:11 Yozgat'ta ucuz yağ kuyruğu! Piyasanın altında fiyatı duyan sıraya girdi
00:10 Göztepe maçının yıldız ismi Ersin'i takım arkadaşı öv öv bitiremedi: Bizi çok kurtardı
00:05 İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 kişilik gruba silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
23:55 Bu iddia kulisleri hareketlendirdi! Kabine'de ve çok önemli bir kurumda değişim yapılacak
23:37 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! Kripto para caiz mi?
23:24 Beşiktaş-Göztepe maçı 0-0 sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan son takım
23:23 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Seccad Yeşil tutuklandı
23:07 Survivor All Star'a damga vuran kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Hikmet ve Yunus Emre birbirine girmiş
23:04 Meteoroloji uyardı, eğitime kar molası verildi! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 01:15:38. #1.12#
SON DAKİKA: Yemen'in Taiz kentinde 11 Şubat devriminin 11. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement