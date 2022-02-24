Yemen'in Taiz kentinde "abluka ve insani durum" temalı resim sergisi - Son Dakika
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Yemen'in Taiz kentinde "abluka ve insani durum" temalı resim sergisi

24.02.2022 16:44
Yemen'in Taiz kentinde "abluka ve insani durum" temalı resim sergisi

Yemen'in kuşatma altındaki kenti Taiz'de "insani durum, abluka, mücadele ve ulusal kimlik" temalı bir resim sergisi düzenlendi.

Yemen'in kuşatma altındaki kenti Taiz'de "insani durum, abluka, mücadele ve ulusal kimlik" temalı bir resim sergisi düzenlendi.

Yemenli ressam Velid Delle'nin çalışmalarının yer aldığı serginin açılışına yerel yetkililerin yanı sıra, sanatçılar ve kent sakinleri katıldı.

Ressam Delle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor şartlar altında yaşadıkları Taiz'de son iki yıldır yaptığı çalışmaları bir araya getirdiğini söyledi.

Eserlerinin, Yemen'in geleneksel kıyafetlerini, kimliğini ve savaş nedeniyle yaşanan insani durum, abluka ve mücadeleyi konu aldığını ifade eden Delle, sanatın savaştan çok etkilendiğini ancak zor koşullara rağmen çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.

Kültür Bakanlığının Taiz'deki Ofis Müdürü Abdulhalik Seyf de sergiyi "Taiz... Dünyaya açık bir kalp" sloganıyla organize ettiklerini kaydetti.

"Çatışma ve abluka gibi savaş şartlarında böyle bir sergi tertip edebilmiş olmaktan büyük gurur duyduk." diyen Seyf, sergi üzerinden dünyaya, "Taiz'in hayatın, renklerin, güzelliğin kenti" olduğu mesajını vermek istediklerini dile getirdi.

"Sergi, Taiz halkına nefes oldu"

Sergiyi gezen kent sakini Zeyneb Yahya da "Sergi, savaşın içinde Taiz halkına bir nebze nefes oldu. Biz de gelip gezmek istedik." dedi.

Yahya, bu tür faaliyetleri daha çok görmek istediklerini dile getirdi.

İnsan hakları kurumlarının ve hükümetin raporlarına göre Taiz'in Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutulması, bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesine neden oluyor.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Yemen'in Taiz kentinde abluka ve insani durum temalı resim sergisi
Yemen'in Taiz kentinde abluka ve insani durum temalı resim sergisi
Yemen'in Taiz kentinde abluka ve insani durum temalı resim sergisi
Yemen'in Taiz kentinde abluka ve insani durum temalı resim sergisi

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Kaynak: AA

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