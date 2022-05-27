Yemen'in Taiz kentinde Husilerin 7 yıldır uyguladığı abluka protesto edildi - Son Dakika
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Yemen'in Taiz kentinde Husilerin 7 yıldır uyguladığı abluka protesto edildi

27.05.2022 19:59
Yemen'in Taiz kentinde Husilerin 7 yıldır uyguladığı abluka protesto edildi

Yemen'deki İran destekli Husilerin Taiz'e 7 yıldır uyguladığı ablukayı kaldırması talebiyle kentin 5 noktasında gösteri düzenlendi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Taiz'e 7 yıldır uyguladığı ablukayı kaldırması talebiyle kentin 5 noktasında gösteri düzenlendi.

Aktivistlerin çağrısı üzerine cuma namazından sonra düzenlenen gösterilere katılan yüzlerce kişi Husilerin ablukasını protesto etti.

Protestocular, "Taiz'deki kuşatmayı kaldırın" ve "Abluka kaldırılmadan sadece tali yolların açılmasını reddediyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Protestoculardan Abdullah el-Atvani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, abluka altında acı çeken milyonlarca Yemenlinin sesini dünyaya duyurmayı amaçladıklarını söyledi.

Öte yandan, Hükümetin Ürdün'deki müzakere heyeti, yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin bu akşama kadar Taiz'in giriş çıkış noktalarını açmaması halinde diyaloğu durdurma uyarısında bulundu.

Husilerin iki gün süren zorlu müzakerelerde hükümet heyetinin taleplerine hiçbir yanıt vermediğine işaret edilen açıklamada, önerdikleri tek şeyin şehirden yaklaşık 30 kilometre uzakta, araçların geçmesine elverişsiz eski bir dağ geçidi olduğu kaydedildi.

Heyetin açıklamasında, "Husiler, Taiz'i diğer vilayetlere bağlayan resmi yolları ve hatları açmak için bu akşama kadar yanıt vermezlerse müzakereyi ve diyaloğu durdurmak zorunda kalacağız." denildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ofisinden 25 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de meşru hükümet ile Husiler arasında, ülkenin güneybatısındaki Taiz kentine giden yolların açılması için müzakerelerin Ürdün'ün başkenti Amman'da başladığı belirtilmişti.

İnsan hakları kurumlarının ve hükümetin raporlarına göre Taiz'in Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutulması, bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesine neden oluyor.

Yemen'deki iç savaş ve 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'in Taiz kentinde Husilerin 7 yıldır uyguladığı abluka protesto edildi - Son Dakika


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