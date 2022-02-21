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Yemen'in Taiz kentinde istihdam projeleri için 337 milyon dolara ihtiyaç duyuluyor - Son Dakika

Yemen'in Taiz kentinde istihdam projeleri için 337 milyon dolara ihtiyaç duyuluyor

21.02.2022 19:12
Yemen'in Taiz kentinde istihdam projeleri için 337 milyon dolara ihtiyaç duyuluyor

Yemen'in Taiz kentinde gıda güvenliği ve istihdam projelerine destek için 337 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Yemen'in Taiz kentinde gıda güvenliği ve istihdam projelerine destek için 337 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Taiz'deki yerel makamların çalışmalarıyla, kentin 2022 yılındaki ihtiyaçlarıyla ilgili bir rapor hazırlandı. Rapor, Yemen Uluslararası İşbirliği ve Planlama Bakanlığının da katılımıyla düzenlenen bir etkinlikle kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, 2022 yılında kentteki gıda güvenliği ve istihdam alanına destek için 63 proje ve 337 milyon 317 bin dolara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Projelerin çiftçilere, balıkçılara, ihtiyaç sahibi ailelere destek, iş fırsatları oluşturma ve eğitim sektörüne desteği kapsadığı ifade edildi.

Etkinliğe katılan Planlama Bakanlığı Enformasyon Dairesi Yetkilisi Necib ez-Zafir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Taiz kentini ilgilendiren projelere çeşitli kesimlerden destek geleceğini belirtti.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kurumlar ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destek olacağını aktaran Zafir, "TİKA, Yemen'de gençlere iş imkanı oluşturma, çiftçilere destek, mobil sağlık klinikleri inşası, engelli bireylerin eğitimi gibi çeşitli alanlardaki projelere destek oluyor." dedi.

Uzun yıllardır süren iç savaşın tahrip ettiği Yemen'de insani dram yaşanıyor. Pek çok hizmetin durduğu ve altyapıların çoğunun tahrip edildiği ülkede, nüfusun yarısından fazlası dış yardımlar ile ayakta durmaya çalışıyor. Yemen'de TİKA, Türkiye'nin çok yönlü insani dış politikasını sürdürüyor.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca dünyanın en kötü insani ve ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı ülkede iç savaş, ekonomide yaklaşık 126 milyar dolar zarara yol açtı.

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İstihdam, Yemen, Savaş, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'in Taiz kentinde istihdam projeleri için 337 milyon dolara ihtiyaç duyuluyor - Son Dakika


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