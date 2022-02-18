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Yemen'in Taiz kentinde petrol ve türevlerindeki fiyat artışı protesto edildi - Son Dakika

Yemen'in Taiz kentinde petrol ve türevlerindeki fiyat artışı protesto edildi

18.02.2022 17:26
Yemen'in Taiz kentinde petrol ve türevlerindeki fiyat artışı protesto edildi

Yemen'in Taiz ilinde, petrol fiyatlarının yüksekliği ile kamu hizmetlerinin aksamasına karşı gösteri düzenlendi.

Yemen'in Taiz ilinde, petrol fiyatlarının yüksekliği ile kamu hizmetlerinin aksamasına karşı gösteri düzenlendi.

Kent merkezindeki Özgürlük Meydanında toplanan yüzlerce kişi, petrol ve doğalgaz kıtlığı ile fiyatların yüksekliğini protesto etti.

Taiz yerel yönetim binası önünde toplanan başka bir grup gösterici de, petrol ve petrol ürünlerindeki yüksek fiyatlar ile kamu hizmetlerindeki sıkıntılara tepki gösterdi.

Aktivist Muhammed et-Tuveyci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Petrol türevleri krizi Taiz'deki hareketliliği ciddi anlamda felç etti. Husi kuşatması sonucunda yıllardır devam eden vatandaşların acılarını daha da şiddetlendirdi." dedi.

Tuveyci, yerel yönetimi vatandaşların sıkıntılarını görmezden gelmek ve Taiz'in petrolden daha fazla pay alması için hükümete baskı yapmamakla suçladı.

Taiz'de son günlerde güneydeki Aden'deki kriz sebebiyle petrol türevlerinin fiyatında önemli bir artış yaşandı. Kentte 20 litre benzinin fiyatı yaklaşık 36 dolara çıktı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de bir süredir yakıt krizi yaşanıyor. Yemen Ulusal Petrol Şirketi'nin, akaryakıt tedariki yapmaması nedeniyle kentteki yakıt istasyonları kapatılıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'in Taiz kentinde petrol ve türevlerindeki fiyat artışı protesto edildi - Son Dakika


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