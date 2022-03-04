Yemen'in Taiz kentinde Ulusal Kahve Yetiştirme Günü kutlandı - Son Dakika
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Yemen'in Taiz kentinde Ulusal Kahve Yetiştirme Günü kutlandı

04.03.2022 22:19
Yemen'in Taiz kentinde Ulusal Kahve Yetiştirme Günü kutlandı

Yemen'in güneybatısındaki Taiz şehrinde, Ulusal Kahve Yetiştirme Günü etkinliği düzenlendi.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz şehrinde, Ulusal Kahve Yetiştirme Günü etkinliği düzenlendi.

Taiz'deki Kültür Bakanlığı Ofisi tarafından düzenlenen etkinliğe çiftçiler, tüccarlar, aktivistler, aydınlar ve sanatçılar katıldı.

Etkinlikte çiftçiler Yemen kahve çeşitlerinden örnekler sunarken, genç şarkıcılar ülkelerindeki kahvenin geçmişini anlatan geleneksel şarkılar seslendirdi.

Kültür Bakanlığı Taiz Ofisi Müdürü Abdulhalik Seyf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikte Yemen kahve gününü sanatsal ve müzikal bir konserle kutladıklarını söyledi.

Bu etkinlikte Taiz'in üç ilçesine 10 bin kahve ağacı dikiminin yapıldığını duyurduklarını aktaran Seyf, bugün kahve yetiştiricilerini ve bekçilerini ödüllendirdiklerini ve Taiz'in kahvenin köklerini ve kadimliğini muhafaza eden bir şehir olmaya devam edeceğini aktardı.

Dağlık ve yüksek bölgelerde yetiştirilen Yemen kahvesi, organik tarımla üretim yapılıyor ve ilkel bir şekilde güneş ışığında kurutuluyor.

Ancak 7 yıldır süren kanlı iç savaş Yemen'de kahve üretimine de gölge düşürdü. Bunun yanı sıra yağmurun ve sulama imkanlarının azalmasıyla kahve üretimindeki oran bir hayli geriledi.

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Kültür Bakanlığı, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'in Taiz kentinde Ulusal Kahve Yetiştirme Günü kutlandı - Son Dakika


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