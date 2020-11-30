Yemen'in Taiz kentindeki saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde Husilerin düzenlediği düşünülen top saldırısında 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Yemen'deki Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, yaptığı yazılı açıklamada Taiz kentinde sivil yerleşim yerini hedef alan top saldırısının ardından bölgedeki Es-Sevra Hastanesi'ne kaldırılan iki kız çocuğunun müdahaleden önce hayatını kaybettiğini bildirdi.

Açıklamada, MSF tarafından desteklenen hastaneye ayrıca aralarında kadınların da olduğu 10 yaralının nakledildiği ifade edildi.

Örgüt, tüm silahlı gruplara, "uluslararası insani hukuka uymaları, sivil kayıpları önlemek için gerekli tüm önlemleri almaları" çağrısında bulundu.

Hükümete bağlı askeri bir kaynaktan alınan bilgiye göre de İran destekli Husiler, Taiz'in güneyindeki sivil yerleşim alanı El-Müfettiş mahallesine top atışı gerçekleştirdi.

Askeri kaynak, hükümetin kontrolündeki bölgeye düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Husilerden olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'in nüfus açısından en büyük ili Taiz, meşru hükümet ve Husiler tarafından kontrol altında tutuluyor. Taiz ilinin denize açılan noktası El-Muha kentinin kontrolünü elinde tutan Birleşik Arap Emirlikleri destekli Tarık Salih birlikleri ise bölgenin denetimini hükümet makamlarına teslim etmeyi kabul etmiyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.