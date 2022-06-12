Yemen'in yeniden imarı için uluslararası toplantı çağrısı

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Yemen'in yeniden imarı için uluslararası toplantı düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Mısır yerel basınına göre, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Kahire'de Arap Birliği daimi temsilcilerine seslendi.

Alimi konuşmasında, Yemen'in yeniden imarı için Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile koordinasyon içinde uluslararası ve Arap ülkeleri düzeyinde bir toplantı düzenlenmesini temenni ettiklerini söyledi.

Alimi, ayrıca, İran destekli Husilerin, Yemen'de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2 Nisan'da ilan edilen ve 2 Haziran'da 2 ay daha uzatılan ateşkesin şartlarına uymadığını ifade etti.

Ateşkesin ilk ayında tüm akaryakıt gemilerinin Hudeyde Limanı'ndan giriş yaptığını ancak Husilerin, kendi kontrolleri altındaki bölgelerde bulunan memurların maaşlarının ödenmesi için bu gemilerden elde edilen gelirleri teslim etmediğini kaydeden Alimi, hükümetin Sana ile Amman ve Kahire arasındaki ticari seferlerde kolaylık sağlamasına rağmen Taiz ve diğer kentlerin halen Husilerin ablukası altında olduğunu dile getirdi.

Alimi, Kızıldeniz'de çevre felaketine yol açmasından endişe edilen Safer petrol tankerinin kurtarılması için harekete geçilmesini istediklerini de belirtti.

Yemen açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş halde demirli duran Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Grubunun internet sitesinde 25 Nisan'da yayımlanan raporda, Safer petrol tankerine ilişkin krizin çözülmesi için 144 milyon dolara ihtiyaç olduğu açıklanmıştı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, geçen hafta başladığı Arap ülkeleri turu kapsamında Kuveyt ve Bahreyn'in ardından 10 Haziran'da Mısır'a gelmişti.