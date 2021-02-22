Yemen İnsan Hakları Örgütü Rights Radar: Son 6 yılda cezaevlerinde 334 tutuklu öldürüldü - Son Dakika

Yemen İnsan Hakları Örgütü Rights Radar: Son 6 yılda cezaevlerinde 334 tutuklu öldürüldü

22.02.2021 00:35
Yemen İnsan Hakları Örgütü Rights Radar: Son 6 yılda cezaevlerinde 334 tutuklu öldürüldü, System.String[]

Yemen İnsan Hakları Örgütü Rights Radar, yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda Yemen cezaevlerinde 334 tutuklunun öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen İnsan Hakları Örgütü Rights Radar, yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda Yemen cezaevlerinde 334 tutuklunun öldürüldüğünü duyurdu.

Örgüt, "Yemen...İşkence altındaki ölümler" başlığıyla cezaevlerinde yaşanan ölümlere ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, "Mart 2015'te Yemen'de savaşın başlamasından bu yana 334 kişi işkence veya kasıtlı tıbbi ihmal sonucu cezaevlerinde öldürüldü." ifadesine yer verildi.

Cezaevleri ve gözaltı merkezlerinde 10'u çocuk, 3'ü kadın 271 kişinin işkence sonucu öldürüldüğü, 28'i kasıtlı tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen raporda, 35'inin ise işkence veya kasıtlı tıbbi ihmalden dolayı salıverilmesinin hemen ardından öldüğü aktarıldı.

Husiler ile Güney Geçiş Konseyi listenin başında yer alıyor

Raporda, İran destekli Husiler'in 205, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin ise 55 kişinin ölümüne sebep olarak listenin başında yer aldığı kaydedildi.

Raporda, işkence sonucu öldürülme ve zorla kaçırılmaların önüne geçebilmek için Birleşmiş Milletler'in (BM) derhal ve hızlı adımlar atması tavsiye edildi.

Yemen'de taraflar arasındaki mahkum ve kaçırılanların sayısına ilişkin net bir bilgi henüz bulunmuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İnsan Hakları, Gözaltı, Yemen, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen İnsan Hakları Örgütü Rights Radar: Son 6 yılda cezaevlerinde 334 tutuklu öldürüldü - Son Dakika


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