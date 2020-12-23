Yemen Islah Partisi'nden hükümete Aden'e dönme çağrısı - Son Dakika

Yemen'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi, Yemen hükümetini geçici başkent Aden'e dönmeye davet etti.

Partinin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede "devlet kurumlarının idaresinin ve devlet işlerinin geçici başkent Aden'den yürütmesi" talep edildi.

Islah Partisi'nin Yemen'in Hadremevt vilayetinde düzenlediği toplantının ardından yapılan açıklamada, "Yemen hükümetinin derhal geri dönmesi ve vatandaşlara hizmet sağlayarak kötüleşen sağlık ve yaşam koşullarını iyileştirmesi" istendi.

Açıklamada ayrıca, Yemen'deki para biriminin değerindeki düşüşün halkın sıkıntılarını artırdığı kaydedilirken, Riyad Anlaşması'nın uygulanması gerektiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümet yetkililerinin çoğu, Birleşik Arap Emirlikleri destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Ağustos 2019'da Aden'in kontrolünü ele geçirmesinden bu yana, çalışmalarını Suudi başkenti Riyad'dan yürütüyor.

Yemen Cumhurbaşkanlığının 18 Aralık'ta yayımladığı kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümetin kurulduğu bildirilmişti.

Kararda ayrıca, yeni hükümetin GGK ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde oluşturulduğu ifade edilmişti.

Yayımlanan bakanlık listesinde de Savunma Bakanı Muhammed el-Makdisi'nin görevine yeni hükümette devam ettiği ve güney illeri için ayrılan 12 bakanlıktan 5'inin GGK'ye verildiği görülmüştü.