Son Dakika Haberleri: Yemen, İslam Dünyasının Kapısıdır"

Yemen, İslam Dünyasının Kapısıdır"

1 saat önce

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "İslam dünyasının en fakir ülkesi Yemen'dir.

Yemen, İslam Dünyasının Kapısıdır
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "İslam dünyasının en fakir ülkesi Yemen'dir. Filistin'e en çok yardım yapan da Yemen'dir. Yemen, İslam dünyasının kapısıdır. Yemen giderse Mekke, Medine, Kudüs gider." dedi.

Yıldırım, Yemen yararına düzenlenen kahvaltı programında yaptığı konuşmada, İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntılar ve insani yardımın geleceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Yemen'in, "İslam dünyasının kapısı" olduğunu söyleyen Yıldırım, "İslam dünyasının en fakir ülkesi Yemen'dir. Filistin'e en çok yardım yapan da Yemen'dir. Yemen İslam dünyasının kapısıdır. Yemen giderse Mekke, Medine, Kudüs gider." diye konuştu.

Yıldırım, son yüzyılın en büyük projelerinden birinin, tarihi İpek Yolu'nu tekrar hayata geçirmek olduğunu ve bunun en önemli ayağının da Yemen'den geçtiğini ifade ederek, "Bugün siyonizmin yönlendirdiği Çin ve Amerikan emperyalizminin vekalet savaşları Yemen'de yapılıyor. Kardeş kardeşi öldürüyor. Sonuçta ekmek dahi veremediğimiz çocuklarla karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğu Türkistan'da yaşanan olaylara da değinen Yıldırım, dünyadaki en büyük zulmün Doğu Türkistan'da yapıldığını belirterek, "Buradaki kardeşlerimizin seslerini bile duyamıyoruz. Bir Doğu Türkistanlı ağladığı zaman akrabaları toplama kamplarına gönderiliyor." şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, İslam coğrafyasında bir şahlanış yaşanması gerektiğini dile getirerek, " Gazze'yi, Filistin'i, Arakan'ı görmüş bir kardeşinizim. Bugün dünya nereye gidiyor diye bakacak olursak, günlük geliri 1 doların altında milyonlarca insanın yaşadığın ve bunun yüzde 80'inin de Müslüman coğrafyalarda olduğunu görüyoruz." dedi.

Şahin, İslam dininin barış dini olduğunu vurgulayarak, "Genel ahlak sorunlarımız var. Birbirimizi sevmiyoruz. Bugün koca Endülüs'ü bitiren şeyleri yaşıyoruz. Fiziki ve manevi ilmi birleştirmemiz gerekiyor. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman bu coğrafyadaki sorunlardan kurtulacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Programın ardından İHH'nin yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:17 Kaynak: AA

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