Üye Girişi
Yemen İsveç'ten ekonomik destek talep etti - Son Dakika

Yemen İsveç'ten ekonomik destek talep etti

20.02.2022 18:57
Yemen İsveç'ten ekonomik destek talep etti

Yemen hükümeti döviz kurlarındaki bozulmanın neden olduğu ekonomik krizin aşılması ve insani durumun iyileştirilmesi için İsveç'ten destek istedi.

Yemen hükümeti döviz kurlarındaki bozulmanın neden olduğu ekonomik krizin aşılması ve insani durumun iyileştirilmesi için İsveç'ten destek istedi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Almanya'da düzenlenen 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile bir araya geldi.

Bin Mubarek, görüşmede İsveç'in Yemen'de barışı sağlamak ve İran destekli Husilerin neden olduğu insani krizi sona erdirmek için gösterdiği destekleyici çabaları takdir etti.

Görüşme sırasında Yemen'deki ekonomik ve insani meselelere de değinen Bin Mubarek, ekonomik ve insani durumların birbiriyle iç içe girmiş olduğunu vurguladı.

Yemen Merkez Bankasının ekonomik ve insani durumu olumlu yönde etkileyecek çalışmalarının desteklenmesi ve güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun altını çizen Bin Mubarek, İsveç'ten ekonomiyi iyileştirmek için Merkez Bankasını desteklemesini istedi.

Yemen'deki ekonomik kriz

Yemen'in çeşitli bölgelerinde İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık 7 yıldır sürüyor.

İç savaşın başladığı yıllarda 1 dolar, 215 Yemen riyali iken 2022'de yaklaşık 1200 riyalden işlem görüyor.

Yemen riyalindeki rekor değer kaybı, halkın düşük alım gücünü daha da zayıflatırken ülkede fakirlik oranının da yüzde 80'lere ulaştığı belirtiliyor.

YORUMLAR
500
Yemen İsveç'ten ekonomik destek talep etti Yemen İsveç'ten ekonomik destek talep etti Yemen'deki Marib Valiliği: Husiler yerleşim bölgelerini balistik füzeyle vuruyor Yemen'deki Marib Valiliği: Husiler yerleşim bölgelerini balistik füzeyle vuruyor Yemen, uluslararası toplumdan Husilerin finansman kaynaklarının kurutulmasını istedi Yemen, uluslararası toplumdan Husilerin finansman kaynaklarının kurutulmasını istedi

Döviz, İsveç, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen İsveç'ten ekonomik destek talep etti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:49 Son Dakika: Dev final sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nın yeni şampiyonu
18:29 İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçında ilk 11'ler netleşti
18:24 Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi
18:23 Spiker bile ne diyeceğini şaşırdı! Alanya-Trabzonspor maçı ilginç anlara sahne oldu
18:20 Aracını evin önüne park eden kadın, sabah uyandığında şaşkınlık geçirdi! Otomobilin içi tamamen buz tutmuş
17:41 Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan korkutan sözler: Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir
17:39 Galatasaray'ın eski futbolcusundan gündem olan gol sevinci! Sosyal medyada çok konuşuldu
17:17 Gazeteciyi Güngör Arslan'ı öldüren katil zanlısının ilk ifadesi dehşete düşürdü: Yazısının beğenmediğim için vurdum
17:00 Sosyal medya bu olayı konuşuyor! Sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
16:48 AK Parti kulislerinde gündem olacak sözler! Melih Gökçek: AK Parti hata yapmasaydı Ankara'yı alamazlardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 19:03:33. #1.12#
SON DAKİKA: Yemen İsveç'ten ekonomik destek talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement