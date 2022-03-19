Yemen: KİK'in diyalog girişimini memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
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Yemen: KİK'in diyalog girişimini memnuniyetle karşılıyoruz

19.03.2022 11:22
Yemen: KİK'in diyalog girişimini memnuniyetle karşılıyoruz

Yemen Cumhurbaşkanlığı, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) ülkedeki tarafları diyalog için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya getirme girişimini memnuniyetle karşıladı.

Yemen Cumhurbaşkanlığı, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) ülkedeki tarafları diyalog için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya getirme girişimini memnuniyetle karşıladı.

Yemen Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, KİK ve Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin çabaları "samimi" olarak nitelendirildi.

Ülkede barışın sağlanması, istikrar ve güveni hedefleyen tüm çabaların destekleneceği belirtilen açıklamada, yapılacak istişarelere Yemen'deki tüm oluşumların etkin ve olumlu katılım sağlaması çağrısı yapıldı.

Husilerden "tarafsız ülke" şartı

İran destekli Husiler ise girişimi memnuniyetle karşıladıklarını açıklarken, görüşmelerin Yemen'deki saldırılara katılmamış tarafsız bir ülkede yapılmasını şart koştu.

Husilerin öne sürdüğü tarafsız ülke şartı, Riyad'da yapılması planlanan diyalog toplantılarına katılmamaları ihtimalini gündeme getirdi.

KİK'in girişimi

KİK Genel Sekreterİ Nayif el-Hacraf, 17 Mart Perşembe günü yaptığı açıklamada, Yemenli taraflar arasında ateşkes sağlanması amacıyla 29 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da müzakerelerin yapılacağını duyurmuştu.

Hacraf, KİK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu müzakerelere Yemen'deki tüm tarafların katılması çağrısında bulunmuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı da (İİT) yaptığı açıklamada, girişimi memnuniyetle karşılayarak, Yemen'de akan kanın durması için taraflara müzakerelere katılım çağrısı yapmıştı.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

BM raporlarına göre çatışmaların patlak vermesinden 2021 yılının sonuna kadar Yemen'deki savaş nedeniyle doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişi hayatını kaybetti.

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Körfez İşbirliği Konseyi, Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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