Yemen, "koronavirüs nedeniyle esirlerin serbest bırakılması"na hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen, 'koronavirüs nedeniyle esirlerin serbest bırakılması'na hazır - Son Dakika

Yemen, "koronavirüs nedeniyle esirlerin serbest bırakılması"na hazır

6 saat önce

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletlerin (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Yemen'de çatışan taraflara yaptığı "esirlerin serbest bırakılması" çağrısını yerine getirmeye hazır olduğunu açıkladı.

Yemen,

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletlerin (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Yemen'de çatışan taraflara yaptığı "esirlerin serbest bırakılması" çağrısını yerine getirmeye hazır olduğunu açıkladı.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BM temsilcisinin (BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths) tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz. Hükümet de tamamen insani bir adım olmasından dolayı bu iş için çalışıyordu ve çalışmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

" Ürdün'de düzenlenen son toplantıda üzerinde anlaşılan konuların kayıtsız şartsız ve vakit kaybetmeksizin uygulanması çağrımızı yeniliyoruz." değerlendirmesinde bulunan Hadrami, Husilerin anlaşmayı uygulamayı gerçekten istemeleri halinde hükümetin de buna hazır olduğunu kaydetti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith, dün Kovid-19 tehdidi nedeniyle ülkede çatışan taraflara "esirlerin serbest bırakılması konusunda hızlı davranmaları" çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de şu ana kadar herhangi bir koronavirüs vakası tespit edilmedi.

Yemen'de çatışan tarafların temsilcileri, BM himayesinde esir takası anlaşmasının uygulanması çerçevesinde 10 Şubat'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da üçüncü defa bir araya gelmişti.

Ürdün, Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi toplantılarından ilkine Ocak 2019'da, ikincisine Şubat 2019'da ev sahipliği yapmıştı.

Martin Griffiths, Hükümet, Ürdün, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:32 Kaynak: AA

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