Yemen, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hindistan'a uçak seferlerini durdurdu - Son Dakika

Yemen, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hindistan'a uçak seferlerini durdurdu

28.04.2021 05:41
Yemen, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hindistan'a uçak seferlerini durdurdu, System.String[]

Yemen hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler kapsamında, Hindistan'a uçak seferlerini durdurma kararı aldı.

Yemen hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler kapsamında, Hindistan'a uçak seferlerini durdurma kararı aldı.

Yemen resmi haber ajansının (Saba) haberine göre, Kovid-19'la Mücadele Ulusal Yüksek Komisyonu, ikinci bir emre kadar Hindistan'a gidiş ve gelişlerin durdurulduğunu duyurdu.

Yemen'deki sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu kararda, Hindistan'dan gelen bir uçaktaki 7 Yemen vatandaşının Kovid-19 pozitif çıkması etkili oldu.

India, Yemen, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Hindistan'a uçak seferlerini durdurdu - Son Dakika


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