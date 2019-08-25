Son Dakika Haberleri: Yemen Kültür Bakan Yardımcısı Cebir, Eskişehir'de
Son Dakika Güncel Haber

Yemen Kültür Bakan Yardımcısı Cebir, Eskişehir'de

3 dakika önce

Yemen Kültür Bakan Yardımcısı Zayid Cebir, Eskişehir Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yemen Kültür Bakan Yardımcısı Cebir, Eskişehir'de, System.String[]

Yemen Kültür Bakan Yardımcısı Zayid Cebir, Eskişehir Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Göç İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, Eskişehir'deki üniversitelerde öğrenim gören Yemenli öğrencilerinin durumlarının görüşüldü.

Zayid Cebir, nisan ayında İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Yemenliler Buluşması etkinliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eskişehir Göç İdaresi Müdür Vekili Gökhan Akyıldız da Türk insanın gönül bağının gönül coğrafyasının sınırlarının olmadığını vurguladı.

Eskişehir, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 09:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pakdemirli: Şu anda yangın çok kuvvetle kontrol altında
PKK'ya darbe üstüne darbe! 19 terörist etkisiz hale getirildi Şarkıcı Derya Uluğ, konserinde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için pankart açtı Irak'ın Kerkük kentinde DEAŞ saldırısı: 5 ölü, 6 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 09:27:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen Kültür Bakan Yardımcısı Cebir, Eskişehir'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]