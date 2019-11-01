Son Dakika Haberleri: Yemen'le ilgili Riyad Anlaşması 5 Kasım'da imzalanacak
Son Dakika Güncel Yemen'le ilgili Riyad Anlaşması 5 Kasım'da imzalanacak

Yemen'le ilgili Riyad Anlaşması 5 Kasım'da imzalanacak

6 saat önce

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki Riyad Anlaşması'nın 5 Kasım Salı günü resmen imzalanacağını duyurdu.

Yemen'le ilgili Riyad Anlaşması 5 Kasım'da imzalanacak, System.String[]

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, hükümet ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki Riyad Anlaşması'nın 5 Kasım Salı günü resmen imzalanacağını duyurdu.

İryani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Güney Geçiş Konseyi ile hükümet arasındaki anlaşmanın, 5 Kasım'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in himayesinde ve Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin huzurunda başkent Riyad'da imzalanacağını kaydetti.

Kaynaklara göre, Suudi Arabistan'ın uygulama aşamasında denetleyici olacağı anlaşma; "Suudi Arabistan'daki mevcut hükümet yetkilileriyle devlet kurumlarının kısa sürede Aden'e dönmesi, Körfez İşbirliği Konseyi Girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları ve BM Güvenlik Konseyinin 2216 sayılı kararı ile Riyad'da 2015'te düzenlenen Yemen Diyalog Konferansı kararlarına bağlı kalınması" gibi maddeler içeriyor.

Anlaşmaya göre, tüm askeri oluşumlar, Savunma ve İçişleri Bakanlıkları bünyesine katılacak. Anlaşmanın askeri ve güvenlik maddelerinin yürürlüğe girmesinden 45 gün sonra Güney Geçiş Konseyi ile güneydeki diğer güçlerin de içinde yer aldığı teknokrat hükümeti kurulacak.

Güneydeki olaylar

Yemen hükümeti, daha önce birçok kez ayrılıkçı örgütle resmi görüşme yapmadığını ve taraflar arasında herhangi bir uzlaşı öncesinde Konseyin kontrolündeki bölgelerden çıkması gerektiğini bildirmişti.

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta geçici başkent Aden'de, daha sonra da Ebyen ve Şebve'de kontrolü ele almıştı.

Bölgedeki çatışmalar sonucunda hükümet güçleri, söz konusu kentleri yeniden ele geçirmiş ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ile Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar tekrar Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin denetimine girmişti.

BAE'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin geçici başkent Aden'i ve çevre vilayetleri ele geçirmesinin ardından Suudi Arabistan konseye ve hükümete diyalog çağrıları yapmıştı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:18 Kaynak: AA
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