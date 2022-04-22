Yemen meclisi hükümete güvenoyu verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen meclisi hükümete güvenoyu verdi

22.04.2022 02:43
Yemen meclisi hükümete güvenoyu verdi

Yemen'de Muin Abdulmelik'in başkanlığındaki hükümet, meclisten güvenoyu aldı.

Yemen'de Muin Abdulmelik'in başkanlığındaki hükümet, meclisten güvenoyu aldı.

Geçici başkent Aden'de bulunan Yemen Meclisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkent Aden'de bugün (perşembe) gerçekleştirilen oturumda Yemen hükümetine güvenoyu verildi." ifadeleri kullanıldı.

Yemen Gençlik ve Spor Bakanı Nayif el-Bekri de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meclisin hükümete güvenoyu verdiğini belirterek, hükümeti her düzeyde büyük zorluklar beklediğini söyledi.

Ekonomik ve sosyal hizmet yönü ile Yemenlilerin yaşamlarının iyileştirilmesinin hükümetin çalışmalarının öncelikleri arasında yer alacağını dile getiren Bekri, bu adımların Arap koalisyonu ülkelerinin desteğiyle yapılacağını kaydetti.

Aralık 2020'de Yemen Cumhurbaşkanlığından yayımlanan kararla, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik başkanlığında yeni hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

YORUMLAR
500
İletişim Başkanı Altun, TÜGVA'ya yapılan saldırıyı kınadı İletişim Başkanı Altun, TÜGVA'ya yapılan saldırıyı kınadı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu'ndan Başkan Sekmen'e övgü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Kasapoğlu'ndan Başkan Sekmen'e övgü

Mehmet Kasapoğlu, Twitter, Hükümet, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen meclisi hükümete güvenoyu verdi - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşinin başına tek el ateş etti! Ardından teslim oldu
00:47 Vitor Pereira'nın sakladığı belgeyi hackerlar ele geçirip paylaştı
00:34 Tekirdağ'da 5 bin kişilik iftar düzenlendi! Dev cadde trafiğe kapatıldı
00:13 Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na Akşener'den teklif: Müsaade ederse ben ödeyebilirim, o da Selvi Hanım için
23:59 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret için aralık ayını işaret etti!
23:39 CHP'li Özgür Özel'den tartışma yaratacak iddia: Bakan Soylu mesaj yollayıp engellemiş
23:26 Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım
23:22 Süper Lig'in maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu!
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 02:49:26. #1.12#
SON DAKİKA: Yemen meclisi hükümete güvenoyu verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement