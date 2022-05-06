Yemen ordusu: Ateşkese tam bağlı kalmayı sürdüreceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen ordusu: Ateşkese tam bağlı kalmayı sürdüreceğiz

06.05.2022 01:28
Yemen ordusu: Ateşkese tam bağlı kalmayı sürdüreceğiz

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürmesine rağmen kendilerinin ateşkese tam olarak bağlı kalmaya devam edeceklerini açıkladı.

Yemen ordusu, İran destekli Husilerin Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürmesine rağmen kendilerinin ateşkese tam olarak bağlı kalmaya devam edeceklerini açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetlerinin basın merkezinden yapılan açıklamada, siyasi ve askeri yönetimin direktiflerinin uygulanması bağlamında ordunun ateşkese tam bağlı kalmayı sürdüreceği belirtildi.

Husilerin, 30 Nisan ile 4 Mayıs arasında 341 ateşkes ihlali yapmakla suçlandığı açıklamada, ihlallerin Marib, Hacce, El-Hudeyde, Taiz, Al-Cevf, Sada, Ed-Dali ve Ebyen cephelerinde gerçekleştiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu ihlallerin, saldırı düzenleme ve sızma girişimlerinde bulunulması, Yemen ve Suudi yerleşim yerlerine ve askeri bölgelere 8 balistik ve Katyuşa füzesinin fırlatılması şeklinde yapıldığı kaydedildi.

Yemen ordusu, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, ateşkesin başından bu yana Husilerin açtığı ateş sonucu kendi saflarında ikinci can kaybının yaşandığını belirtmişti.

Daha önce her iki taraftan ateşkesin delindiğine ilişkin çeşitli açıklamalar yapılırken, 16 Nisan'da Yemen ordusundan ilk kez Cevf ilinde Husilerin ateşi sonucu bir askerinin hayatını kaybettiği ilan edilmişti.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreyle ateşkes ilan edilmişti

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ile Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ise "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Yemen'deki Husiler: Esirlere ilişkin BM ile yürütülen müzakereler çok yavaş ilerliyor Yemen'deki Husiler: Esirlere ilişkin BM ile yürütülen müzakereler çok yavaş ilerliyor Yemen Başkanlık Konseyi: Ateşkesin kalıcı hale gelmesini destekliyoruz Yemen Başkanlık Konseyi: Ateşkesin kalıcı hale gelmesini destekliyoruz

Birleşmiş Milletler, Ateşkes, Nisan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen ordusu: Ateşkese tam bağlı kalmayı sürdüreceğiz - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Arazi kavgası kanlı bitti! Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
00:56 Avrupa Ligi'nde finalistler netleşti: Frankfurt ile Rangers kupa için karşı karşıya gelecek
00:54 Avrupa Konferans Ligi'nde final maçında Roma ile Feyenoord karşı karşıya gelecek!
00:40 Bilim insanları Malezya'da görülen bu gizemli maymunu arıyor!
23:45 Soylu-Özdağ polemiğine Sedat Peker de katıldı! Sosyal medya paylaşımları arka arkaya geldi
23:44 Ümit Özdağ'dan, Bakan Soylu'ya yeni bir çıkış daha: Bu iş seninle benim aramda, cesaret edemezsen seni başka yerde bulurum
23:42 İYİ Partili Ümit Dikbayır'dan Özdağ-Soylu tartışmasına ilk yorum: Senaryosu kötü yazılmış tiyatro
23:39 AK Parti son anketlerden sonra kolları sıvadı! Erdoğan kurmaylarını topluyor
23:20 Çiğ süte yüzde 33 zam geldi! Süt ve süt ürünlerinde fiyatlar yükselecek
22:52 Mersin'de 18 yaşındaki genç yolda karşılaştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 01:37:35. #1.12#
SON DAKİKA: Yemen ordusu: Ateşkese tam bağlı kalmayı sürdüreceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement