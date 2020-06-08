Yemen ordusu BAE'ye ait mühimmat ele geçirdi - Son Dakika

Yemen ordusu, Yemen'in Ebyen bölgesinde düzenlediği askeri operasyonun sonucunda BAE'ye ait mühimmat ele geçirdi.



Yemen ordusu, ülkenin güneyindeki Ebyen bölgesinde düzenlediği askeri operasyonda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin mevzilerine baskın düzenledi.



Operasyonda Ad Dirjaj köyünde ve Jaar kasabasında BAE'ye ait çok sayıda roket ve silahın bulunduğu mühimmat ele geçirildi. Yemen ordusundan yapılan açıklamada, operasyonda 13 milisin yaralandığı, toplam 31 milisin ise yakalandığı ifade edildi. - SANA