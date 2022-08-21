Yemen ordusu: BAE destekli güçler Şebve'deki petrol tesislerine baskın düzenledi - Son Dakika
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Yemen ordusu: BAE destekli güçler Şebve'deki petrol tesislerine baskın düzenledi

21.08.2022 13:59
Yemen ordusu: BAE destekli güçler Şebve'deki petrol tesislerine baskın düzenledi

Yemen ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı güçleri, Şebve kentinde milyonlarca dolar değerindeki petrol tesislerine baskın yapmakla suçladı.

Yemen ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) yanlısı güçleri, Şebve kentinde milyonlarca dolar değerindeki petrol tesislerine baskın yapmakla suçladı.

Yemen ordusunda bağlı 29 Mika Tugayından yapılan yazılı açıklamada, GGK yanlısı "Amalika" ve "Şebve Savunma Güçleri"nin gerçekleştirdiği baskın ve ihlaller kınandı.

Söz konusu güçlerin kurumsal mekanları koruma kuvvetlerine saldırmak, ordu malını yağmalamak ve Yemen'e ait milyonlarca dolar değerindeki petrol ve gaz tesislerine el koymakla suçlandığı açıklamada, saldırılarda bazı askerlerin de alıkonulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Yemen'deki Başkanlık Konseyinin, "petrol tesislerine ve sahalarına yaklaşmama" yönündeki direktiflerine rağmen bu saldırıların gerçekleştiği kaydedildi.

Güney Geçiş Konseyinden söz konusu suçlamalara karşılık henüz açıklama yapılmadı.

Şebve'deki olaylar

Şebve Valisi Avad bin el-Vezir'in 7 Ağustos'ta Özel Kuvvetler Komutanı Abdurabbu Laakeb'i görevden alması Şebve vilayetinin merkez kenti Atak'ta gerginliğe neden olmuştu.

BAE destekli GGK yanlısı güçler, birkaç gün süren çatışmaların ardından 11 Ağustos'ta Atak'ta kontrolü ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi, hükümete bağlı birlikler ile GGK yanlısı güçler arasında 8 Ağustos'ta patlak veren ve aralarında sivillerin de bulunduğu can kayıplarına yol açan çatışmaların soruşturulması için bir komite kurulduğunu duyurmuştu.

Petrol sahalarının bulunduğu Şebve'nin stratejik önemi

Stratejik konuma ve önemli petrol kaynaklarına sahip Şebve, Yemen'in güneyinde yer alıyor.

Batısında El-Beyda ile Ebyen'in bulunduğu Şebve; doğuda ekonomik ve stratejik öneme sahip Hadramevt, güneyde Umman Denizi, kuzeyde de Hadramevt ve Marib ile çevrelenmiş durumda.

Şebve vilayeti, merkezi Atak olmak üzere 17 kentten oluşuyor. Yaklaşık 45 bin kilometrekare alana sahip Şebve, ülkedeki en büyük üçüncü il konumunda.

Şebve ayrıca ülkede petrol ve doğal gazın bulunduğu en önemli alanlardan biri. Yemen'deki en büyük doğal gaz sıvılaştırma şirketinin yer aldığı vilayet ayrıca halihazırda günde 8 bin varil petrol üretilen birkaç petrol sahasına sahip.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen ordusu: BAE destekli güçler Şebve'deki petrol tesislerine baskın düzenledi - Son Dakika

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