Son Dakika Haberleri: Yemen ordusu BM'yi Husilerin ihlallerini görmezden gelmekle suçladı
Son Dakika Güncel Yemen ordusu BM'yi Husilerin ihlallerini görmezden gelmekle suçladı

Yemen ordusu BM'yi Husilerin ihlallerini görmezden gelmekle suçladı

7 saat önce

Yemen ordusu, Birleşmiş Milletler (BM) heyetini, Hudeyde'de Husilerin ateşkes ihlallerini "görmezden gelmekle" suçladı.

Yemen ordusu BM'yi Husilerin ihlallerini görmezden gelmekle suçladı, System.String[]

Yemen ordusu, Birleşmiş Milletler (BM) heyetini, Hudeyde'de Husilerin ateşkes ihlallerini "görmezden gelmekle" suçladı.

Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş, yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin ateşkes anlaşmasını son günlerde ihlal ettiğini ve BM gözlemci heyetinin buna göz yumduğunu savundu.

Ateşkesin uygulanmaya başlamasının ardından Husilerin 19 hendek açtığını belirten Debiş, bu hendeklerin Hudeyde kentinin kuzeyindeki el-Hamiri ve es-Salih bölgelerinde olduğunu kaydetti.

Debiş, Husilerin ihlallerine karşılık BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi (RCC) Başkanı Abhijit Guha'nın hiçbir şey yapmadığını ileri sürdü.

BM yönetiminin ve sahadaki gözlemci heyetinin Husilerin yaptıklarına sessiz kalmasının açık şekilde yanlı davranıldığı anlamına geldiğini savunan Debiş, "Bu durum bizi son iki haftada kurulan gözlem noktalarını iptal etmek zorunda bırakır." ifadesini kullandı.

Debiş, hükümetin bu konuyu BM üyesi devletler ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths nezdinde de gündeme taşıyacağını vurguladı.

Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş'in iddialarına karşılık BM ve Husiler'den henüz açıklama gelmedi.

Hudeyde'de BM gözetiminde ateşkes

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

BM, hükümet ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kentte bazı gözlem noktaları kurmuştu.

Yemen'de meşru yönetime darbe yaparak Eylül 2014'ten beri başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzerine demir bahçe kapısı düşen çocuk hayatını kaybetti
Biber gazlı polis müdahalesine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu tepki gösterdi, bakanlık cevap verdi: Çarpıtıyorsunuz Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü denizden çıkarılırken "Öldürün beni" diye bağırdı Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 06:48:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen ordusu BM'yi Husilerin ihlallerini görmezden gelmekle suçladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]