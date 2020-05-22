Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı - Son Dakika

Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı

Yemen'de İran destekli Husilerden 4 milisin öldürüldüğü, 16 kişinin de esir alındığı bildirildi.

Yemen'de İran destekli Husilerden 4 milisin öldürüldüğü, 16 kişinin de esir alındığı bildirildi. AA muhabirine açıklama yapan Yemen ordusu 6. Askeri Bölge sözcüsü Rebi el-Kureşi, ordu birliklerinin ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde Husilere karşı gerçekleştirdiği operasyonda Mansur dağı gibi bazı bölgeleri ele geçirdiğini söyledi. Operasyon sırasında Husi milislerden 4 kişinin etkisiz hale getirildiğini, 14 milisin de esir alındığını belirten Kureşi, kendi saflarında can kaybı yaşanmadığını kaydetti. Söz konusu açıklamalara ilişkin Husilerden henüz yorum yapılmadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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