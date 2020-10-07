Yemen ordusu Cevf vilayetinde yeni bölgelerde kontrolü sağladı - Son Dakika

Yemen ordusu, İran destekli Husilerle girilen çatışma sonrasında ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde yeni bölgeleri ele geçirdiğini duyurdu.

Altıncı Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Emin el-Vaili, yaptığı yazılı açıklamada, Cevf vilayetinde yeni bölgelerin ele geçirildiğini ifade etti.

Vaili, Yemen ordusunun bölgede yürüttüğü operasyonun ikinci gününde Cevf vilayetinde farklı cephelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Cevf vilayetine bağlı Hazm kentinin doğusundaki bölgelerin ele geçirildiğini kaydeden Vaili, çatışmalarda birçok Husi milisinin öldürüldüğünü ve 20 Husi milisinin esir alındığını bildirdi.

Husilerin 6 milisi hayatını kaybetti

Öte yandan Husilere bağlı SABA haber ajansının haberine göre, 2'si komutan olmak üzere 6 Husi milisi hayatını kaybetti.

Çatışmalarda hayatını kaybeden Husilerin cenazelerinin Sana'da kaldırıldığı belirtilen haberde, milislerin ölüm yerlerine ilişkin bilgi verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.