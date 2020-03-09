Yemen ordusu Cevf vilayetindeki bazı bölgelerde kontrolü sağladı - Son Dakika

Yemen ordusu, Suudi Arabistan sınırındaki Cevf vilayetinde İran destekli Husiler ile çatışmaların ardından bazı bölgelerde kontrolü sağladıklarını açıkladı.

Ordunun basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, orduya bağlı güçlerin, Cevf'in kuzeyindeki El-Yeteme ve El-Meheşime bölgelerinde kontrolü sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Husi militanların Yeteme çarşısına sızması üzerine orduya bağlı güçlerin karşı saldırıya geçtiği ve Husileri püskürterek Yeteme ve Meheşime bölgelerinde 25 kilometre ilerleme kaydettiği aktarıldı.

Askeri birliklerin, Mehaşime bölgesinde arama tarama operasyonları yürüttüğü ifade edildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Marib, Cevf ve Sana'da hava saldırıları

Öte yandan, Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Marib, Cevf ve Sana illerine 25 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Husilere ait SABA haber ajansında yer alan haberde, koalisyon güçlerinin Cevf iline bağlı Hub eş-Şeğaf ilçesine 18, Marib iline bağlı Meczere ilçesine 6 ve Sana iline bağlı Nehem ilçesindeki Salb dağlarına 1 hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Haberde, hava saldırılarında ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda bilgiye yer verilmedi.

Orduya bağlı Cevf Cephesi Güçleri Sözcüsü Rabi el-Kuraşi, bugün Twitter hesabından paylaştığı mesajında, hükümet güçlerinin Dehm kabilesinin de desteğiyle kentteki El-Yeteme bölgesini geri aldığını, Es-Suleyle ve El-Meheşime bölgelerinde ise Husilerle çatışmaların devam ettiğini belirtmişti.

Yemen hükümeti, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, Sana'nın doğusundaki Nehem ile ülkenin kuzeyindeki El-Cevf ilinde 15 Ocak-10 Şubat'ta 750'den fazla silahlı Husi militanın öldürüldüğünü belirtmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.