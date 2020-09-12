Yemen ordusu Cevf vilayetindeki Husilerin komuta merkezini ele geçirdi - Son Dakika

Yemen ordusu Cevf vilayetindeki Husilerin komuta merkezini ele geçirdi

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde Husilerin komuta merkezini kontrolleri altına aldığını duyurdu.

Yemen ordusu Cevf vilayetindeki Husilerin komuta merkezini ele geçirdi, System.String[]

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde Husilerin komuta merkezini kontrolleri altına aldığını duyurdu.

Orduya ait September Net adlı internet sitesinden verilen haberde, orduya ait birliklerin Cevf vilayetindeki Nudud cephesinde Husi milislere ait komuta ve muhabere merkezlerini kontrolüne geçirdiği belirtildi.

Haberde, operasyon sırasında Husi milislerden can kayıplarının olduğu ve zırhlı askeri araçların kullanılmaz hale getirildiği kaydedildi.

Operasyonun Nudud cephesinde sürdürüldüğü ve bölgenin İran destekli Husi milislerden temizlenmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yemen ordusu, Suudi Arabistan sınırına komşu vilayetteki geniş stratejik bölgelerin kontrolleri altına geçtiğine dair geçen pazar açıklama yapmıştı.

Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 04:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen ordusu Cevf vilayetindeki Husilerin komuta merkezini ele geçirdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, ligde Sumgayıt'a yenildi İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz Fenerbahçe, lig açılışında 11 yıl sonra deplasmanda kazandı ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor 4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu
ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi         
16:50
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi Kuaförüm Sensin'den ayrılan Bülent Ersoy'un yerine Fatih Ürek getirildi         
16:11
Otel odasında taciz kabusu yaşayan genç kız isyan etti: Şizofren durumuna düşürülüyorum Otel odasında taciz kabusu yaşayan genç kız isyan etti: Şizofren durumuna düşürülüyorum         
15:49
Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar         
15:36
Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor         
15:02
Doğada nadir bulunan büyüklükte olan 102,39 karatlık elmas Hong Kong'da satışa çıkacak Doğada nadir bulunan büyüklükte olan 102,39 karatlık elmas Hong Kong'da satışa çıkacak         
15:00
Hemşireleri darbeden saldırganın kan donduran sözleri: Hepsini öldürsem de bana bir şey yapamazlar Hemşireleri darbeden saldırganın kan donduran sözleri: Hepsini öldürsem de bana bir şey yapamazlar         
14:53
Türkiye, müthiş gaz ve petrol potansiyali bulunan Libya'da arama yapmak için görüşmelere başladı Türkiye, müthiş gaz ve petrol potansiyali bulunan Libya'da arama yapmak için görüşmelere başladı         
14:27
Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel         
14:21
Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi         
14:14
İkinci el araç almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka ÖTV sonrası yaşanan fiyat artışları İkinci el araç almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka ÖTV sonrası yaşanan fiyat artışları         
13:58
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
İndirim kampanyası 'koronayı' unutturdu! Tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar kamerada İndirim kampanyası 'koronayı' unutturdu! Tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar kamerada         
12:47
İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti         
12:02
Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğini rahatlatacak 5 milyar dolarlık yeni projeyi duyurdu Ekrem İmamoğlu, İstanbul trafiğini rahatlatacak 5 milyar dolarlık yeni projeyi duyurdu         
10:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni         
10:42
Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü         
10:42
Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın Tartıştığı kocasını uyurken baltayla öldürüp polisi aradı: Gelin beni alın         
10:40
Sağlık kuruluşları, zatürre aşısında talep patlaması olunca randevu sistemine geçti Sağlık kuruluşları, zatürre aşısında talep patlaması olunca randevu sistemine geçti         
10:27
Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler         
10:18
Çin'de otelde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi Çin'de otelde çıkan yangının ardından patlama meydana geldi         
09:54
18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı 18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı         
09:48
Esmerler tedirgin! Koyu ten renklilerin koronaya yakalanma oranı daha yüksek Esmerler tedirgin! Koyu ten renklilerin koronaya yakalanma oranı daha yüksek         
09:47
Mersin'deki Roma yolu, gün yüzüne çıktı Mersin'deki Roma yolu, gün yüzüne çıktı         
09:27
Bursa'da 14 erkeği Bursa'da 14 erkeği "jigolo" yapma vaadiyle kandırıp 250 bin lira toplayan çete çökertildi         
09:24
"Kız meselesi" tartışması gencecik bir hayatı söndürdü! Yaralı halde kaçıp yere yığıldığı anlar kamerada         
09:13
İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la çekilen fenomen fotoğrafını paylaşıp mesajı verdi         
09:02
Doğu Perinçek'in oğlu Dışişleri Bakanlığı'ndaki atamasında torpil yapıldığı iddialarını yalanladı Doğu Perinçek'in oğlu Dışişleri Bakanlığı'ndaki atamasında torpil yapıldığı iddialarını yalanladı         
07:40
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2020 04:50:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen ordusu Cevf vilayetindeki Husilerin komuta merkezini ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei