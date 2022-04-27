Yemen ordusu: Dali kentinde Husiler tarafından açılan ateş sonucu 2 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yemen ordusu: Dali kentinde Husiler tarafından açılan ateş sonucu 2 sivil hayatını kaybetti

27.04.2022 16:33
Yemen ordusu: Dali kentinde Husiler tarafından açılan ateş sonucu 2 sivil hayatını kaybetti

Yemen ordusu, Yemen'in güneyindeki Dali kentinde Husiler tarafından açılan ateş sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yemen ordusu, Yemen'in güneyindeki Dali kentinde Husiler tarafından açılan ateş sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Dali'deki Yemen ordusuna bağlı bir birim tarafından yapılan yazılı açıklamada, nisan ayı başında yürürlüğe giren ateşkesin sürmesine rağmen böyle bir olayın yaşandığı belirtildi.

Dali ketindeki Hubeyl el-Abdi bölgesinde dün Yemenli iki kardeşin Husi keskin nişancılar tarafından öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu kardeşlerin keskin nişancılar tarafından kasabanın vadisinde koyun otlatırken hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, bunun, Husi milislerinin ilan edilen ateşkese yönelik en son ihlalleri olduğuna işaret edildi.

Husiler konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreyle ateşkes ilan edilmişti

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada ise, "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Birleşmiş Milletler, Ateşkes, Nisan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen ordusu: Dali kentinde Husiler tarafından açılan ateş sonucu 2 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika


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