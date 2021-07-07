Yemen ordusu, El-Bayda'da bazı stratejik bölgelerin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu - Son Dakika

Yemen ordusu, ülkenin orta kesimindeki El-Bayda ilinde İran destekli Husilerle çıkan çatışmaların sonucunda bazı stratejik bölgelerin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Orduya bağlı Amalika Tugaylarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Albay Yusuf el-Barik, ordu güçlerinin Al Humeykan kabileleriyle birlikte ilin merkezi Beyda kentine doğru ilerlemeyi sürdürdüğünü ve Ez-Zahir ilçesini Husilerden temizleyerek çevresindeki dağları kontrol altına aldığını belirtti.

Barik, ordu güçlerinin, Al Muzaffer bölgelerindeki dağlar, ilin merkezine bakan stratejik Muslim dağı ve kentin yakınındaki Sevde dağının kontrolünü ele geçirdiğini dile getirdi.

Husilere bağlı SABA haber ajansının haberinde ise Beyda iline bağlı Es-Savmea ve Ez-Zahir ilçelerinde hükümet güçlerine bağlı 80'den fazla kişinin öldürüldüğü ileri sürüldü.

Haberde, Savmea ve Zahir ilçelerinde bazı yerlerin hükümet güçlerinden geri alındığı iddia edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.